Ruspe al lavoro ‘rrete li mierghie’. Si riqualifica lo storico sentiero

Importante opera di riqualificazione quella che l’Arengo ha deciso di avviare in via delle Stelle, meglio conosciuta come ‘rrete li mierghie’ (dietro ai merli). Le ruspe da alcuni giorni hanno già iniziato la serie di interventi programmati per permettere ad uno dei percorsi più caratteristici e suggestivi della città di tornare a splendere agli occhi di turisti e cittadini. Vari i residenti che vivono in quella zona che si sviluppa tra Porta Romana e San Pietro Martire. L’intero tratto è stato transennato dall’inizio alla fine per consentire alle operazioni di cantiere programmate di seguire il regolare svolgimento. I primi lavori effettuati hanno visto rimosso lo storico ciottolato in alcuni tratti per provvedere alla sistemazione del fondo sottostante, mettendo altresì mano ai sottoservizi necessari. L’amministrazione Fioravanti aveva deciso di inserire nel proprio piano d’azione anche questa zona, spesso finita in una preoccupante situazione di degrado, garantendo altresì la sicurezza. Vari gli interventi operati nel corso del tempo anche dall’associazione degli Angeli del Bello per ripulire le mura storiche dalle numerose scritte. Rrete a li mierghie da sempre rappresenta uno posti più caratteristici delle cento torri. Lo storico sentiero che costeggia il Tronto consente di ammirare le bellezze e il paesaggio circostante per poi concludersi proprio di fronte allo storico ponte romano risalente all’età Augustea quando la città, divenuta Municipium romano, riacquistò importanza politica e commerciale all’interno dell’impero.

Oltre a questo intervento nei giorni scorsi il sindaco ha annunciato l’apertura del primo cantiere Pinqua che riguarderà l’ex convento di San Domenico. "Siamo contenti che qui parte il primo cantiere Pinqua – ha commentato il primo cittadino -. Una grande sfida e un grande risultato con le quali porteremo a termine questo importante lavoro. Ringrazio tutti i dipendenti pubblici coinvolti, l’architetto Galanti, tutti i professionisti e le imprese che lavoreranno qui su questo immobile. Qui verrà realizzato un condominio intergenerazionale dove metteremo insieme studenti e anziani con spazi comuni. Vogliamo narrare l’idea di un’Italia diversa guardando al passato dove queste due generazioni stavano insieme. Gli anziani tenevano i bambini, insieme ai ragazzi".

Massimiliano Mariotti