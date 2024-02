Russel Crowe e le origini italiane, il sindaco di Fidenza: “Il tuo trisavolo era di qui”

Ascoli, 8 febbraio 2024 – Poche ore ancora e Russell Crowe salirà sul palco di Sanremo, dal quale ci si aspetta un commento sulla vicenda che lo ha visto protagonista nell’ultimo mese. I suoi avi italiani hanno infatti dato molto da fare ad Ascoli Piceno e non solo, visto che l’ultimo documento rivelato accerta la nascita di Luigi Ghezzi, trisavolo dell’attore, a Fidenza. Derby acceso perciò tra Ascoli e Fidenza, e in particolare tra i primi cittadini.

Russel Crowe

Se da una parte infatti il sindaco di Fidenza ha pubblicato una lettera indirizzata all’ex gladiatore, la risposta ascolana è in pieno stile ironico. Andrea Massari, sindaco del comune emiliano, scrive: "Non ci conosciamo anche se ci siamo scambiati qualche messaggio, mi permetto però di rivolgermi a te come se fossi un mio concittadino, dal momento che per un breve periodo di tempo ho creduto di poterti consegnare di persona il certificato di nascita del tuo trisavolo - scrive il primo cittadino - Una serie di circostanze hanno fatto in modo che sostanzialmente ti venisse data un'informazione che si è rivelata errata”, attacca il sindaco.

Quest'estate Crowe sarà ad Ascoli Piceno l’11 luglio, per esibirsi in concerto e ritirare la cittadinanza onoraria. "Devo purtroppo arrendermi al fatto che forse fa più comodo che tu sia originario di Ascoli Piceno. E così sia, per carità!", commenta Massari. Tuttavia, non perde l’occasione per un invito: "Se mai avrai voglia di prendere la cittadinanza italiana, quella vera, non onoraria, sappi che dovrai passare da Fidenza per ritirare quell'atto di nascita che nessuno potrà consegnarti a luglio. Forse per quell'epoca non sarò più sindaco, ma sarà comunque un piacere poterti stringere la mano", conclude.

L’attacco ironico di Fi d enza non sembra trovare terreno fertile ad Ascoli, dove il sindaco Marco Fioravanti ha reso pubblico un video autoironico dove gioca sulla questione mascherandosi da campagnolo che sogna di diventare gladiatore, anche se, viene giudicato solo un “gladiatotèra” (termine che fonde “gladiatore” al dialettale “totèra”, appunto “tonto”).