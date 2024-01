Gli avi ascolani del Gladiatore, l’Archivio di Stato gela Russell Crowe: "Hai trovato il Luigi sbagliato"

Ascoli, 24 gennaio 2024 – Sembrava un avventuroso racconto di naufragi, lunghi viaggi e nuovi inizi. E infatti, un racconto rimane. Ad oggi nessun documento certifica la nascita ascolana di Luigi Ghezzi, trisavolo di Russell Crowe. E il ritrovamento di quel Luigi Ghezzi di cui fino ad oggi si è parlato, non indica lo stesso individuo che l’ex gladiatore nomina in quello che ormai è il celebre post. Le fonti parlano chiaro e la prudenza dell’Archivio di stato di Ascoli sembra quindi essersi rivelata più che necessaria.

L’attore Russell Crowe, la ricerca sugli avi ascolani del Gladiatore

In una nota resa pubblica dall’istituto, infatti, si legge: "In merito alla ricerca delle presunte origini ascolane del famoso attore Russell Crowe, che da giorni è protagonista delle cronache cittadine e nazionali, la deontologia archivistica ci impone di fare chiarezza".

E allora, procediamo a far chiarezza. Nelle puntate precedenti di questa storia si era parlato di un catasto gregoriano presentato come documento che attestasse la presenza di Luigi Ghezzi nel Piceno: ed effettivamente lo fa, solo che attesta la presenza del Luigi Ghezzi sbagliato.

Questo documento aveva scatenato anche l’entusiasmo del Comune di Ascoli e in particolare del sindaco Marco Fioravanti, che si era già detto pronto a conferire all’attore hollywoodiano la cittadinanza. Il primo cittadino aveva anche annunciato di dare l’onorificenza a Crowe a prescindere da ulteriori indagini visto il lustro che il post dell’attore in pochi giorni ha portato alle Cento torri. Ma è chiaro che avere un documento che certifichi le origini ascolane di Crowe, avrebbe avuto un peso diverso.

Il problema sta nel fatto che quel Luigi non è cronologicamente compatibile con l’antenato di Crowe. E infatti, dall’Archivio sottolineano: "L’unico Luigi Ghezzi, ad oggi attestato ad Ascoli, è stato trovato nel registro di popolazione per l’anno 1853. Nel documento egli risulta però essere figlio di Francesco, sposato con Maria Mancini figlia di Pasquale e residente a Poggio di Bretta, frazione di Ascoli Piceno. Le stesse informazioni sono poi confermate anche nel foglio di famiglia (n. 2910) dell’Anagrafe, in cui la moglie Maria risulta essere defunta. Qui compare anche la data di morte di Luigi: 30 marzo 1873 (all’età di 85 anni)".

Si tratterebbe perciò di un omonimo, vissuto in città in un’epoca di poco precedente a quella del ricercatissimo Luigi. Infatti, dal post dell’attore sappiamo che l’antenato nacque nel 1829 in Italia, da Augestine e Annunziata, e che morì a 88 anni nel 1917 a Auckland, in Nuova Zelanda.

Più precisamente, grazie alle informazioni arrivate direttamente dal cimitero del distretto di Waiuku, sappiamo che Luigi è stato sepolto nel 1917 di fianco alla moglie Mary Anne Laura Curtain, morta nel 1905 all’età di 60 anni.

Partendo da tali presupposti, risulta difficile credere che il Luigi Ghezzi ascolano, morto nel 1873 a 85 anni (dunque nato presumibilmente nel 1788) sia la stessa persona indicata dal post dell’ex gladiatore. Ma se questi dati non fossero abbastanza, c’è di più. Dopo il ritrovamento del documento da parte degli studiosi Grelli e Anselmi, il lavoro dell’archivio è proceduto in duplice modo: da una parte comprendere, in chiave archivistica, come collocare quel tassello nel panorama ascolano e dall’altra continuare a cercare Luigi Ghezzi battendo tutte le piste.

Mentre le ricerche su Parma, Genova, Cape Town e Auckland sono ancora in piedi, con l’analisi dei catasti storici degli anni 1838-1850 si è arrivato al registro ‘Rustico e Urbano’ n. 292 che riporta, in data 9 settembre 1849, una particella di terreno intestata a Luigi Ghezzi. Così si è proceduto con ulteriori approfondimenti: le tracce di Luigi Ghezzi, figlio di Francesco (e non di Augusto come invece affermato da Crowe), dicono che nel luglio 1838 è già proprietario di quella particella, un orto situato lungo il Corso (attuale Corso Mazzini).

Quindi, tornando a parlare di età, risulta impossibile che un ragazzo di vent’anni abbia acquistato quella proprietà nel 1849 non solo perché era minorenne (visto che la maggiore età, necessaria per compiere atti giuridici, era fissata all’epoca a 21 anni) ma anche perché, come attestano i documenti, era proprietario di quel bene già dal 1838, quando, il Ghezzi di Crowe, avrebbe avuto appena 9 anni.