Sabato all’insegna delle donne a Offida

A Offida la rassegna Semplicemente Donna si conclude con un’occasione per riscoprire e valorizzare il ruolo delle donne nella storia locale, attraversando le vie della città e lasciandosi guidare dai racconti di figure femminili che hanno segnato il territorio. Sabato, alle 15, in Piazza del Popolo, si terrà la camminata con guida turistica ’Offida e le donne’, organizzata da U.S. Acli Marche. Il pomeriggio proseguirà alle 17 nella Sala Pertini con la presentazione del libro Protagoniste, un progetto letterario collettivo nato in Umbria nel 2024 a sostegno dei Centri Antiviolenza (Cav). L’iniziativa si distingue per la sua originalità: sei autori uomini si fanno portavoce di storie di donne, reali o immaginarie, affrontando temi come la solitudine, le parole non dette, le violenze subite e le battaglie quotidiane per l’autodeterminazione.