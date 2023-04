Sabato ancora prove allo Squarcia

Il conto alla rovescia, anche se mancano quasi tre mesi, è partito già da un po’. La Quintana dell’8 luglio si avvicina e i cavalieri dei sei sestieri proseguono la loro preparazione in vista della prima giostra dell’anno, quella in notturna, dedicata alla Madonna della Pace. Gli allenamenti, anzi, si stanno intensificando, e sabato si svolgerà un’altra sessione di prove a porte chiuse al campo Squarcia. Come sempre, ogni sestiere avrà un’ora a disposizione da sfruttare come meglio ritiene opportuno. Si comincerà alle 8.30 con Porta Maggiore e con l’unico debuttante di quest’anno, il giovane Lorenzo Savini. Alle 10 toccherà al campione in carica, Luca Innocenzi di Porta Solestà, mentre alle 11.30 sarà la volta di Pierluigi Chicchini per Sant’Emidio. Nel pomeriggio, si riprenderà alle 14 con Lorenzo Melosso per Porta Romana, seguito alle 15.30 da Nicholas Lionetti per la Piazzarola e alle 17 da Massimo Gubbini di Porta Tufilla. Il prossimo ‘step’ di avvicinamento alla Quintana, poi, sarà rappresentato dalle visite veterinarie ai cavalli, in programma il 6 e il 7 maggio. Sempre il 7 ci sarà un’altra seduta di prove. Insomma, si comincia a fare sul serio. Nel frattempo, al sestiere di Porta Solestà si è concluso il corso di formazione ‘Ascoltiamoci’.

Matteo Porfiri