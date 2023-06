Sabato c’è la notte romantica dei borghi

Montefiore dell’Aso, Grottammare e Offida sabato partecipano all’ottava edizione della ’Notte romantica nei Borghi più belli d’Italia’. Una serata indimenticabile per celebrare l’amore, la magia delle piazze e dei vicoli dei borghi che fanno parte del ristretto Club a livello nazionale. In un’atmosfera affascinante, si potrà ammirare la bellezza dei centri storici, assistere agli spettacoli proposti dagli organizzatori e gustare i menù studiati per l’occasione nei vari ristoranti. Anche quest’anno viene riproposto il tema " Flash Mob – musica unplugged": i borghi aderenti invitano tutti quelli che suonano uno strumento a esibirsi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo. Un grande concerto diffuso.