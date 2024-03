Sabato c’è un ’viaggio’ sotto il mare

Per tutti gli amanti della natura, del mare e del mondo sommerso la Asd Polisportiva Mama organizza sabato alle 18, nella Pinacoteca Civica di Ascoli, la presentazione dei libri fotografici ’Shark Secrets’ e ’Ocean Life’. Attraverso gli scatti di Sergio Riccardo ed i testi scientifici di Francesca Romana Reinero si potranno scoprire alcuni tra i più grandi predatori del mondo e si viaggerà dall’Artico all’Antartide passando per le isole più remote dell’Oceano Pacifico. "E’ il primo grande evento organizzato qui ad Ascoli, dedicato alla subacquea che come associazione sportiva stiamo diffondendo da diversi anni. Verranno proiettati meravigliosi scatti fatti in tutti gli Oceani del Mondo e sarà quindi un’occasione unica per grandi e piccini. Vi aspettiamo" è l’invito di Andrea Stipa e Manuela Nicolucci, istruttori subacquei della polisportiva Mama che da più di 20 anni si occupano di formazione Subacquea.