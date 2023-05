Sabato del vignaiolo a Offida: una festa che unisce 62 cantine

Offida, è tutto pronto per la seconda edizione del ‘Sabato del vignaiolo’, che si terrà quest’anno all’Enoteca regionale e vedrà la partecipazione di 62 cantine marchigiane appartenenti alla FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti). A partire dalle 10.30 di dopodomani, si apriranno le porte dell’ex convento di San Francesco agli enoturisti e gli appassionati del vino per una intera giornata non stop di assaggi delle piccole cantine partecipanti. Da tutta la regione, infatti, si sono riuniti i produttori di vino artigianali, molti dei quali biologici, che portano avanti la bandiera del rispetto del territorio e del buon bere. "Siamo molto soddisfatti di questa grande partecipazione da parte dei produttori - dice Massimo Palmieri, delegato regionale FIVI - che ci ha sorpreso e ci fa ben sperare nel futuro". Esprime grande soddisfazione anche l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento fin da subito. "Quello di Offida è un territorio da sempre vocato per la viticoltura - dice il sindaco Luigi Massa - per questo ci siamo ritrovati in questa manifestazione che permette alla nostra città di ospitare così tanti vignaioli marchigiani, per la prima volta tutti insieme. Sarà un momento importante per noi e per i vignaioli indipendenti marchigiani". "Questo appuntamento del Sabato del Vignaiolo – aggiunge Alessia Di Niccolò della cantina La Valle del Sole – è un momento per farci conoscere come gruppo e come filosofia produttiva. Ci mettiamo al lavoro in prima persona e ci mettiamo la faccia. Ci fa molto piacere che la nostra idea di vino venga sempre più apprezzata dal pubblico che sta rispondendo molto positivamente a questa manifestazione. Ci aspettiamo un grande afflusso di persone in questa giornata che sarà una vera e propria festa".

Ai banchetti sarà possibile anche acquistare le bottiglie direttamente dai vignaioli a prezzo di cantina.Sarà attiva la cucina dell’Enoteca Regionale con piatti tradizionali e sarà possibile visitare chiese e monumenti della città di Offida a prezzi scontati. Anche i ristoranti e le strutture ricettive locali sono pronte ad accogliere gli enoturisti con menù appositamente pensati e sconti vantaggiosi. La manifestazione è stata organizzata dagli stessi vignaioli della FIVI Marche, grazie al patrocinio del Comune di Offida ed al contributo di Enovetro, Bim Tronto, Vipa, BCC Banca del Piceno, Linfa (Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche) e con la collaborazione dell’Enoteca Regionale delle Marche. Info www.sabatodelvignaiolofivimarche.it