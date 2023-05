’Sabato del vignaiolo’ da tutto esaurito

Grande successo per il ‘Sabato del Vignaiolo’ della FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) Marche che si è tenuto ad Offida, nell’ex convento di San Francesco - Enoteca Regionale delle Marche. All’apertura, che si è tenuta sabato, alle 10.30, alla presenza del sindaco Luigi Massa, i banchi di assaggio dei vignaioli marchigiani sono stati presi d’assalto da gli oltre 850 appassionati che per tutta la giornata fino alle 19 hanno potuto degustare moltissimi vini provenienti da tutte le province marchigiane. Tanta la soddisfazione da parte dei 62 vignaioli Fivi presenti e da parte del pubblico proveniente da tutta la regione e non solo. "Volevamo far conoscere chi è il vignaiolo FIVI – ha dichiarato Massimo Palmieri, delegato regionale – cioè l’uomo che c’è dietro le nostre bottiglie di vino. La persona che con molti sacrifici si spende ogni giorno per preservare il territorio, coltivare la terra, vinificare ed imbottigliare il proprio vino. Con questa manifestazione ci siamo riusciti a pieno".