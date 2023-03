Sabato inaugura il Parco campo fiera

Si terrà sabato, alle 12, l’inaugurazione del nuovo Parco Campo Fiera a Castorano. Il parco si trova dietro al palazzo comunale si tratta di un importante spazio verde a servizio della comunità. Il sindaco Graziano Fanesi ha dichiarato: "Il parco è stato realizzato grazie ad un finanziamento previsto dall’ordinanza dell’ex commissario Legnini, che ha stanziato ad ogni Comune del cratere, al di sotto di 30mila abitanti, 200mila euro per ammodernate aree, parchi e giardini. Noi d’accordo con l’ufficio della ricostruzione in virtù del finanziamento ricevuto per la nuova scuola, ci siamo impegnati per riqualificare l’area che è attigua alla scuola e dietro al palazzo comunale. Abbiamo realizzato una sorta di anfiteatro e spazi verdi, affinché possa essere fruita anche dagli studenti".