Sabato inaugurazione di due parchi

Sabato a Monteprandone saranno riconsegnati alla cittadinanza due spazi verdi urbani riqualificati: il parco Cinque Colli, situato in via Tevere a Monteprandone (ore 15) e il parco della Gentilezza, in via Alfieri a Centobuchi (ore 16). Nei due parchi sono stati installati scivoli, molle, altalene, bilico, giochi combinati con scivoli e altre attività ludiche che consentono la fruizione contemporanea da parte di tanti bambini in sicurezza grazie alla realizzazione di adeguata pavimentazione anti trauma. L’amministrazione comunale ha investito globalmente 60 mila euro di fondi di bilancio. "I parchi sono luoghi di incontro, di gioco, di condivisione per i più piccoli - spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore Fernando Gabrielli – la nostra Amministrazione, da tempo, ha deciso di investire sulla realizzazione di parchi pubblici riqualificando aree verdi esistenti o creandone di nuove".