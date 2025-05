Sabato passa il Giro d’Italia. Le scuole chiudono in anticipo

Sabato torna ad Ascoli il Giro d’Italia di ciclismo. Non si tratta di un arrivo di tappa ma di un passaggio di una frazione interessante con parecchi saliscendi che da Giulianova condurranno i ciclisti a Castelraimondo, nel maceratese, passando per l’entroterra piceno e fermano. Un passaggio che determinerà la fine anticipata delle lezioni in tutte le scuole di Ascoli, non solo quelle interessate dal percorso. La campanella suonerà per tutti alle ore 11, così da permettere ai ragazzi di assistere al passaggio dei ciclisti, ma anche di fare un salto a viale De Gasperi, dove prima ancora farà tappa la ’Carovana pubblicitaria’ legata alla corsa, con giochi e gadget per tutti. Ma andiamo per ordine.

Alle 12,15 è prevista la partenza da Giulianova verso l’interno della provincia di Teramo in direzione di Sant’Egidio alla Vibrata e quindi Maltignano (ore 12,50 circa); i ciclisti imboccheranno poi la Piceno-Aprutina per transitare a Marino del Tronto, quindi davanti al 235° Reggimento Piceno, via Napoli (ore 13.07) e via Adriatico: a Porta Cartara entreranno sull’Ascoli-Mare in direzione monti quando i corridori si prepareranno ad affrontare le asperità previste, transitando innanzitutto per Mozzano, Roccafluvione (ore 13,25), Croce di Casale (13,45), Comunanza (13,58), Amandola (14,09), Sarnano, Sassotetto, Muccia, Montelago e via verso Castelraimondo dove il Giro arriverà nel pomeriggio, tra le 17 e le 17,30. Il passaggio ad Ascoli sarà dunque breve ed è previsto intorno alle ore 13. Ma la chiusura al traffico del tratto interessato sarà chiaramente anticipata. Per cui alle ore 12 è prevista una prima interruzione parziale (contro-corsa), cui seguirà dalle 12,30 la chiusura totale, vale a dire in entrambe le direzioni di marcia. Ma il Giro sarà ad Ascoli ben prima, già intorno alle 11, quando a viale De Gasperi farà tappa la ’Carovana pubblicitaria’, una sfilata di mezzi annunciati dall’organizzazione come ’divertenti e scenografici’ che attraversano tutta l’Italia anticipando la gara con musica e giochi, regalando anche gadget legati agli sponsor del Giro d’Italia. In questo breve lasso di tempo il capolinea degli autobus sarà collocato al piazzale della stazione. La ’Carovana Pubblicitaria’ farà tappa anche a Comunanza alle 12,35 in piazza Garibaldi, con le stesse modalità. Man mano che il serpentone di ciclisti salirà verso le montagne verranno naturalmente chiuse le strade interessate con almeno un’ora di anticipo rispetto ai tempi previsti per il passaggio.

Peppe Ercoli