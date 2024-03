Sabato si parla di nuove dipendenze

Offida, sabato all’Enoteca regionale, alle 21, si terrà un appuntamento con il progetto PsycOphis, che si occupa di divulgazione sui temi della salute mentale. Questa volta si parlerà delle nuove dipendenze, le cosiddette new addictions. Due saranno i professionisti che parteciperanno alla serata. Lo psichiatra e psicoterapeuta Massimo Bachetti farà una panoramica sui circuiti cerebrali implicati nel meccanismo delle dipendenza, quindi sui fattori che tendono a fissare certi comportamenti. La psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione Arianna Cupelli che affronterà la tematica dal punto di vista psicologico, approfondendo sulle dipendenze più diffuse. Oltre alla dottoressa Premici il team di PsycOphis è formato da Valerio Castellucci (psicoterapeuta), Daniele Fiorili (psicologo e psicoterapeuta in formazione), Annalisa Carloni (psichiatra) e Nicole Citeroni (esperta in diritto internazionale penale). Per partecipare all’evento che è a ingresso gratuito, occorre iscriversi a Eventbrite link : https://www.eventbrite.it/e/le-nuove-dipendenze-tickets-