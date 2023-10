Sabato torna ’Grottammare Dance’. Appuntamento al teatro delle Energie

Tutto pronto per la terza edizione di ’Grottammare Dance’ progetto dell’associazione Artistic Picenum, che si terrà sabato, ore 21, al teatro delle Energie. "In scena vi saranno esattamente 74 performers, suddivisi in 8 generi coreografici, con una grandissima partecipazione di giovanissimi – afferma Giuseppe Cameli presidente del sodalizio – È un record per età (media under 30) e per presenze di appassionati del settore. Il nostro progetto è specifico su di una sezione artistica, pensato e costruito con armonia da settimane, al fine di offrire un contenuto attento e capace di immergere lo spettatore teatrale in un viaggio completo, alla scoperta della disciplina della danza". Lo spettacolo, condotto da Martina Gasparini, avrà come madrina l’attrice Alice Bellagamba, con ospiti Piero Massimo Macchini e Laura Marcolini. Prenotazioni 3475406630 Merceria il Cigno Grottammare o direttamente al botteghino del teatro.