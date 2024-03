Sabelli, sarà un 8 marzo speciale:: "Sconti e omaggi a tutte le donne"

Pari stipendi, sostegno alla genitorialità e supporto per la crescita professionale: la ‘festa delle donne’ in Sabelli parte da azioni concrete. L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, nei punti vendita di Ascoli e Porto d’Ascoli, l’impresa ascolana offrirà omaggi destinati a tutte le donne, per festeggiare insieme un traguardo significativo. "In Sabelli le pari opportunità sono un fatto tangibile: basti pensare che abbiamo due esponenti femminili al vertice e le donne rappresentano oggi il 44% dell’intera forza lavoro. Un dato, quest’ultimo, che ha visto un incremento del 4% negli ultimi tre anni", spiega Laura Galanti, responsabile marketing di Sabelli. L’azienda, infatti, ha ricevuto la certificazione della parità di genere conforme alla norma, come testimonianza dell’impegno virtuoso perseguito nel riconoscere alle donne pari diritti e opportunità. "La promozione dell’inclusività e della parità di genere è un obiettivo che da sempre riteniamo prioritario e perseguiamo con coerenza, all’interno di un più ampio concetto di sostenibilità che vogliamo declinare anche in chiave di responsabilità sociale – dichiarano gli amministratori delegati Simone Mariani e Angelo Galeati – La certificazione che abbiamo ottenuto è uno stimolo a fare ancora meglio. Abbiamo delineato un percorso chiaro per il futuro, promuovendo una cultura aziendale sempre più inclusiva e rispettosa delle diversità". Per garantire la coerenza e l’efficacia delle iniziative in materia di parità di genere, Sabelli ha poi nominato un comitato guida a cui è affidata la crescita del piano strategico, che agirà da garante per la messa in atto delle azioni previste, monitorando i progressi e recependo gli input raccolti all’interno dell’organizzazione. "Aver ottenuto questa certificazione per noi è un primo step per sviluppare un percorso sempre più inclusivo e meritocratico – commenta Giulia Straccia, dell’ufficio selezione e formazione –. Un percorso che prescinda da ogni elemento discriminatorio". E così l’8 marzo nei punti vendita Sabelli di Ascoli Piceno e Porto d’Ascoli a tutte le donne sarà offerto un buono sconto e una selezione dei migliori prodotti dell’azienda.

