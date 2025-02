Sabina Guzzanti con ‘Liberidi Liberidà’ per Artistic Picenum

L’associazione Artistic Picenum di Grottammare ha presentato la stagione primaverile che vede in programma anche ‘incursione’ di Sabina Guzzanti. Si parte da Grottammare dove, sabato 3 maggio, avrà luogo lo spettacolo teatrale di Sabina Guzzanti, dal titolo ‘Liberidi Liberidà’ per la prima volta nelle Marche. Un’opera in cui la celebre artista riflette sulla libertà di un’epoca ricca di cambiamenti, incertezze e tecnologia, soffermando gli spettatori sul senso di essere veramente liberi.

Saranno arricchite le collaborazioni con il mondo cineasta italiano ed europeo; ultima joint venture è quella con il vertical social movie ’Sorelle Diverse’, diretto dalla regista Anna Marcello ed interpretato dall’attrice Lea Mornar in competizione al prestigioso Lift Off Global Network di Londra. Un filone, quello del cortometraggio, che ha sempre appassionato l’Artistic Picenum, dal corto Anna, interamente girato a Grottammare, all’opera ’The Last Greeting’, sul tema della violenza di genere.

Al via anche il Premio Pippo Capponi, che quest’anno proporrà la novità del concorso per giovani monologhisti teatrali marchigiani. Percorso con la collaborazione dei figli Giuseppe, Sabrina e Barbara Capponi.