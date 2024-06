Sacconi: "Ospedale, giù le mani dai posti letto"

Il neosindaco di Comunanza, Domenico Sacconi, è già al lavoro per il suo territorio e per riallacciare i rapporti con i comuni limitrofi. E proprio insieme ad uno di questi, Amandola, che fa parte della provincia fermana ma che confine proprio con Comunanza, sta provando a sovvertire una decisione alquanto discutibile dell’Ast di Fermo. Nello specifico, l’azienda sanitaria, tramite un proprio atto, avrebbe deciso di ridurre i posti letto del reparto di medicina dell’ospedale amando lese. Decisione che non ha lasciato indifferente il sindaco Adolfo Marinangeli, il quale ha ritenuto inammissibile tale scelta ed ha lanciato una richiesta di sostegno rivolta a tutti i sindaci della zona: l’appello, per l’appunto, è stato accolto dal sindaco di Comunanza che, nelle ultime ore, ha contattato in prima persona alcuni responsabili della sanità regionale. "Una scelta altamente lesiva non solo della comunità che amministro, ma anche di tutte le aree della zona montana – spiega Sacconi –. Nel mutato contesto demografico ed epidemiologico nel quale ci troviamo, infatti, tale decisione contrasta sia con le promesse fatte finora alle nostre comunità sia con i principi cardine di prossimità, innovazione ed uguaglianza che guidano la ‘Missione Salute’ del Pnrr". Il sindaco prosegue elencando le possibili problematiche che potranno sorgere. "Le conseguenze di questa scelta sono tanto ovvie quanto drammatiche – sottolinea Sacconi –. Si arriverebbe ad avere un aumento dell’insicurezza e dei rischi in situazioni emergenziali, una diminuzione del capitale umano ed una maggiore esposizione allo spopolamento. Tale decisione è una chiara discriminazione nei confronti dei nostri cittadini, evidentemente considerati di serie B in ambito sanitario".

Intanto, a proposito di Comunanza, sabato si è tenuto il primo consiglio comunale e il sindaco Domenico Sacconi ha nominato la giunta. Il vicesindaco sarà Matteo Meschini (con deleghe ad affari generali, segreteria, risorse umane, servizi sociali, istruzione, cultura e rapporti con le associazioni), mentre l’altro assessore sarà Lucia Iezzi (con deleghe alla contabilità e al bilancio, ai tributi, al personale, alle partecipate e all’economato).

Matteo Porfiri