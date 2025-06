Saggio di danza della ’Prima Musa’

La magia della danza torna al Palariviera, a San Benedetto, sabato 14 giugno, alle 20.30, per il saggio della scuola professionale ’Prima Musa’, della danzatrice, insegnante, coreografa Adriana Posta, con la direzione didattica e artistica di Alberto Liberato Scioli, Principal Dancer negli Stati Uniti, abilitato all’insegnamento dal Bolshoi Ballet Academy di Mosca e dall’American Ballet Theatre di New York. Nella prima parte dello spettacolo è prevista l’esibizione delle alunne del corso intermedio e delle soliste del corso avanzato, in ’I giardini di Raymonda’, repertorio classico dell’800, mentre nella seconda parte, ci sarà l’esibizione di Alberto Liberato Scioli. Quindi in scena modern jazz ’Havana Club’.

Stefania Mezzina