Con l’arrivo dell’estate per molte associazioni è arrivato il momento di tirare le somme. Sabato prossimo la Roller Cento presenterà il saggio di pattinaggio artistico di fine anno. Gli atleti, che vanno dai 3 ai 20 anni, si esibiranno con performance singole e di gruppo. L’evento, ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 21:30. La Roller Cento svolge corsi di pattinaggio artistico, tenuti dalle allenatrici Sara Straccia e Valentina Oddi, nella piastra polivalente di Centobuchi Monteprandone e negli impianti sportivi di Martinsicuro e Folignano. Per info 3481701531. Domenica, invece, l’Associazione Sportiva "C’era una volta", per la regia di Maria Egle Spotorno, presenterà lo spettacolo "Nobiltà e altre Miserie". Liberamente tratto dal "Borghese Gentiluomo" di Molière, lo spettacolo, patrocinato dal comune di Monteprandone, si terrà alle ore 21:30, presso l’Auditorium del Centro Pacetti a Monteprandone con ingresso gratuito.