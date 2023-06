Sagra al Borgo Marano, cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità al Borgo Marano di Cupra in occasione della sagra del 16, 17, 18 giugno, promossa dalla Confraternita del Suffragio. Si attiverà una Ztl dinamica (con presenza dei Vigili Urbani) che regolamenterà l’ingresso al Borgo dei residenti e domiciliati fino all’esaurimento dei posti disponibili. Nell’ingresso Ovest ci saranno a disposizione parcheggi riservati ai residenti e domiciliati e 2 posti per gli organizzatori della festa. "Per chi ne è già in possesso saranno validi i permessi rilasciati nell’anno 2022 – informa il Comune – per chi l’anno scorso non aveva ottenuto il pass per la ztl, per la festa del prossimo fine settimana, potrà rivolgersi all’ufficio della Polizia Locale". Sempre riguardo alla ztl di luglio e agosto, sarà attiva secondo le stesse modalità del 2022: dalle 19 all’1, nei fine settimana di luglio (venerdì, sabato e domenica) e in tutte le sere di agosto. Sarà possibile chiedere i nuovi permessi dal 20 giugno, sempre presso il comando della polizia locale in Piazza Possenti. C’è attesa anche per ’Concolando’, nel parco di San Benedetto Martire, zona porticciolo, del 25 giugno.