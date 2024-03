Sala gremita per Nardini e il Pd: "Un centrosinistra che riparte"

Incontro tra sindaci, e aspiranti tali. Come preannunciato, sabato mattina all’insegna della politica per palazzo dei Capitani, con le due conferenze contemporanee che hanno visto protagonisti da una parte il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, e dall’altra il sindaco di Pesaro e presidente Ali Matteo Ricci in compagnia dell’aspirante sindaco ascolano Emidio Nardini.

La sala dei Savi, ospitante il seondo evento, è gremita e rapidamente si raggiunge il sold out che costringe parte del pubblico a seguire l’evento in piedi. Nel mezzo, le stanze silenziose dell’Eco della Sibilla, la mostra di Omar Galliani allestita i primi di gennaio. La vicinanza dei due eventi non è passata inosservata e infatti, già dopo i primi saluti, all’evento di centro sinistra il moderatore commenta ironizzando: "Sul giornale abbiamo letto ‘derby tra sindaci’, ma la stanza sopra mi dicono sia ancora vuota, direi che lo stiamo vincendo". Effettivamente, mentre sotto si fa partire il video di presentazione e già intervengono i primi tra i presenti, sopra, di fronte alla sala vuota, i relatori si dedicano alle foto. Però, a parte relatori, ospiti e fotografi, con un’ora di ritardo sulla tabella di marcia, ad ascoltare non c’è ancora nessuno. Il tema del convegno è ’Il futuro è sostenibile’, con un focus sulla transizione energetica e sulle azioni quotidiane dei cittadini. Anche se il pubblico è latitante, questa volta nessun commento arriva sulla concomitanza dei due eventi durante gli interventi nella sala della Ragione. Dalla sala dei Savi, dove si è tenuta la presentazione del nuovo libro ‘Pane e politica’ di Ricci, il consigliere marche del Pd, Anna Casini, conclude così il suo intervento: "Il libro di Ricci si chiude con una speranza, senza sapere che poco dopo avremmo vinto in Sardegna. Non dobbiamo gioire ma dobbiamo ricominciare dall’ascolto, senza pensare a governare ma pensando a vincere le elezioni con progetti che intercettano bisogni e speranze dei cittadini". E Angelo Procaccini, consigliere comunale, incalza: "Oggi c’è un centro sinistra che riparte, che ha vinto in Sardegna e che vuole vincere in Abruzzo. Ed é quindi un piacere vedere la sala piena. Agli ascolani chiedo sostegno e fiducia: saremo visibili e forti, e non mancheranno le critiche verso la destra, che non parte da principi e da idee ma che improvvisa e, come diceva Emidio, non porta nulla a casa".

E mentre nei piani ‘bassi’ non ci si risparmia con critiche e commenti, da parte del sindaco Fioravanti non arriva alcuna dichiarazione circa la concomitanza degli eventi, se non un piccolo diplomatico accenno al fatto che "Ascoli negli ultimi 4 anni ha implementato gli eventi del 120%, con una media di 10 o 15 eventi al giorno, quindi può capitare che ci siano eventi sovrapposti". Nota dolente per entrambi: nessun volto giovane tra le fila del pubblico, forse per l’orario, forse per il giorno, forse per i temi.

Ottavia Firmani