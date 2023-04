Sala Kursaal, lo storico locale diventa più green

Sarà la ditta romana Silco srl ad eseguire i lavori di efficientamento energetico della sala Kursaal di Grottammare, che si trova al primo piano dello stabile nell’omonima piazza e deputato, sin dalla sua costruzione, nel 1870, a luogo di svago turistico e ricreativo, in origine balneare, successivamente danzante. Fu completamente ristrutturato negli anni ’50 del Novecento. L’intervento, progettato dall’ingegner Balloni punta principalmente alla sostituzione degli infissi e ad ammodernare gli impianti, sostituendo quelli attuali con tecnologie migliorative, sia in termini di sostenibilità ambientale che di performance, anche grazie a sistemi di gestione intelligenti. La redazione del progetto definitivo esecutivo è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’architetto Marco Amabilli e dall’ingegner Luigi Balloni. Valore dell’intervento 300.000 uro. La candidatura del progetto ai fondi del Pnrr risale a un anno fa. Le opere sono state appaltate per l’importo contrattuale di 181.598,30, euro oltre Iva come per legge, attraverso la Stazione unica appaltante-SUA di Fermo, che ha eseguito la proceduta di aggiudicazione, ha comunicato l’affidamento dell’appalto alla ditta capitolina.