Salario minimo, banchetto del Pd Il circolo del PD di Castel di Lama organizza un banchetto per raccogliere firme a sostegno della proposta sul salario minimo. Il commissario Camela e il segretario Ameli invitano la cittadinanza a partecipare domani dalle 10 alle 12 in Via delle Partigiane. #salariminimo #casteldilama #pd #ascoli