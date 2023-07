Salario minimo, i lavoratori sperano "Così tutti avrebbero la giusta paga"

L’argomento ‘salario minimo’ sta dividendo l’Italia, non solo sul piano politico ma anche su quello relativo agli stessi lavoratori e soprattutto ai sindacati. La paga dei lavoratori infatti è regolaentata attualmente dalla contrattazione sindacale. Il salario minimo svilirebbe certamente il lavoro dei sindacati che sono contrari al salario minimo anche perché questo toglierebbe loro potere contrattuale. E questo è forse il motivo principale per cui la contrattazione di primo e secondo livello ha subito una così forte accelerazione. Con salario minimo si intende la paga più bassa che, per legge, può essere conferita ai lavoratori. In Italia non è attualmente previsto, anche se un fondamento costituzionale di una legge sul salario minimo può essere ritrovato nell’articolo 36, che sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata. "Il lavoratore infatti ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. "Credo – ha sostenuto Alberto, apprendista cameriere in un ristorante ascolano – che se un imprenditore non è in grado di garantire un salario adeguato ai propri dipendenti deve provare a ridurre prima i suoi ricavi, e se ancora sostiene di non riuscirci allora è bene che cambi mestiere. A quelli che dicono che queste regole impediscono di fare impresa, rispondo che non li obbliga il medico a fare gli imprenditori: se non riescono a farlo stando dentro le regole e gli sembra che i dipendenti siano troppo tutelati, allora che vadano anche loro a fare i dipendenti, e che scoprano la differenza fra comandare e lavorare. Sono certo che il salario minimo garantirebbe a tutti di poter lavorare le ore stabilite dal contratto con una remunerazione adeguata".

Della stessa idea Federico, un giovane bracciante di una impresa agricola della vallata del Tronto: "Il salario minimo ha il grande vantaggio di innalzare gli stipendi di coloro che guadagnano meno. I settori meno pagati sono, guarda caso lavori domestici e agricoltura. Inoltre, tale misura stabilisce un minimo contrattuale anche per tutti i lavoratori che non sono coperti dalla contrattazione collettiva. Il lavoro nei campi è faticoso, fatto sotto al sole, spesso con ore di lavoro superiori a quelle del contratto. Il salario minimo è quindi sicuramente uno strumento di contrasto alla povertà. Un importante istituto per alleviare la povertà lavorativa, soprattutto per le categorie professionali con contratti meno tutelanti rispetto a quelli standard".

Valerio Rosa