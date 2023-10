Salario minimo, tavola rotonda del Pd: "La forza di un contratto è ciò che fa il lavoro"

Un incontro sul reddito minimo in Europa organizzato dal Pd provinciale in sinergia con la sezione presente nei Paesi Bassi. Si è tenuta ieri pomeriggio la tavola rotonda virtuale sul tema ‘Welfare europeo e reddito minimo - le politiche di reddito minimo nell’Europa dei 27’. A prendere parte alla diretta social sono stati gli onorevoli Susanna Camusso, Toni Ricciardi e il professor Gianluca Busilacchi. "L’Italia ha un’alta copertura contrattuale rispetto a quelle tradizionali dell’Europa – commenta la Camusso -. Questo si fonda su una lettura del sistema dei servizi sempre meno vera rispetto alla realtà. Qui non si tiene conto di come le cose stanno cambiando, soprattutto in riferimento al digitale. La forza di un contratto è ciò che fa il lavoro. La domanda che deve farsi la politica quindi è: come lo sostengo? Cercando di cogliere le debolezze oggi esistenti e introducendo una soglia necessaria al di sotto della quale non si può andare". Nel corso delle riflessioni condivise ci si è posti la questione su come il salario minimo possa diventare utile all’interno delle contrattazioni collettive. "I banchetti messi in piazza su questo tema ci stanno dimostrando quanto sia importante la sua approvazione nonostante la contrarietà del Governo Meloni – commenta Marco Giobbi, responsabile al lavoro segreteria Pd provinciale –. Abbiamo scelto di organizzare questo momento di carattere comparativo con altre realtà europee proprio per capire quali sono le politiche di reddito all’interno dell’Europa dei 27 perché in Italia, nel particolare, c’è molta strada da fare rispetto a tanti altri stati europei. Il confronto che abbiamo attivato col Pd dei Paesi Bassi, presente con Carlo Cotichelli, è l’inizio di un percorso che vogliamo fare non solo sulle tematiche del lavoro, ma in generale anche su quelle riguardanti quegli argomenti che devono avere una visione comune a livello europeo".

mas.mar.