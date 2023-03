Saldatore tubista con esperienza pluriennale

Azienda nella provincia di Ascoli cerca un

saldatore tubista. Nello specifico un saldatore in possesso dei principali patentini di saldatura per acciaio, per trattamento del gas natural, saldatura nelle reti gas ed interventi nel settore delle infrastrutture. E’ richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Per informazioni sull’azienda che offre il posto di lavoro, sulla tipologia del contratto e per potersi candidare per questo posto di lavoro è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. I contatti di riferimento sono quelli di seguito. E possibile inviare una email a [email protected] oppure scrivere una Pec a [email protected] o contattare il numero telefonico 07357667250.