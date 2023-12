Saldatori, facchini e manutentori

Scorrendo tra gli annunci di lavoro proposti dai centri per l’impiego sono diverse le opzioni e in più settori. Ne proponiamo di seguito alcuni pubblicati dal centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. Sotto la qualificadi ’tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio automatiche’ si ricerca addetto alla linea di montaggio smd, con esperienza pluriennale nel funzionamento e nella programmazione della pick and place. E’ richiesta esperienza nel settore elettronico. Si ricerca addetto alla produzione in serie di componenti elettronici, in particolare al montaggio e saldatura di componenti elettronici. Anche qui è richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Si ricerca

manutentore di apparecchiature meccaniche elettreccaniche, con esperienza nel ruolo. Si ricerca

tirocinante, under 30, con diploma tecnico, per lavoro nel reparto metalmeccanico. Si ricerca anche un saldatore a filo-arco con esperienza nel ruolo. Altro annuncio riguarda la ricerca di facchini, con disponibilità a lavorare su turni, sia festivi che nei weekend, automuniti. Ancora, si ricerca apprendista manutentore di impianti termici. Si ricerca anche un under 30 per impiego di segreteria e di contabilità, con diploma in ragioneria. Quello offerto è un part time con contratto di apprendistatoformazioneinserimento. Per rispondere a uno di questi annunci, avere maggiori informazioni o inviare il proprio curriculum vitae è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it

oppure contattare il numero telefonico 0735655600.