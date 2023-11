Saldi invernali al via dal 5 gennaio

Avranno inizio il 5 gennaio i saldi invernali di fine stagione. La commissione sviluppo economico della conferenza delle Regioni, che si è riunita il 21 novembre scorso, ha accolto le richieste della maggioranza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando per venerdì 5 gennaio 2024 come data di inizio dei saldi invernali. Lo ha annunciato il coordinatore della commissione sviluppo economico della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Andrea Maria Antonini, che aveva indetto un tavolo tecnico per fare chiarezza in materia e per ascoltare le istanze delle realtà associative nazionali. Al termine dell’incontro, tranne la Confesercenti che aveva richiesto di posticipare l’inizio della data dei saldi alla prima settimana di febbraio, tutte le altre associazioni di categoria si sono espresse per il mantenimento della data canonica.