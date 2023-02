Sale già la febbre della Quintana Ecco la prima sessione di prove

A cinque mesi dalla prima giostra dell’anno, la Quintana in notturna dell’8 luglio, i cavalieri dei sei sestieri fanno già sul serio. Ieri, infatti, è iniziata la prima sessione di prove della nuova stagione quintanara. Al campo Squarcia, i test si sono svolti a porte chiuse, con l’ingresso riservato solo a staff e scuderie. Ma qualcuno ha già provato a forzare, per farsi trovare pronto in estate alle due giostre. L’occasione, comunque, è stata sfruttata da tutti i cavalieri per provare nuove cavalcature, visto che ogni sestiere ha provveduto a rinnovare il parco cavalli rispetto all’anno scorso. Sono scesi in pista il giovane Lorenzo Savini per Porta Maggiore, unico volto nuovo per il 2023, il folignate Massimo Gubbini di Porta Tufilla, Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio e Nicholas Lionetti della Piazzarola. Oggi, invece, toccherà agli altri due, Lorenzo Melosso di Porta Romana, alle 10, e Luca Innocenzi di Porta Solestà, campione in carica, alle 11.30. "La febbre da Quintana comincia già a salire, anche se siamo ancora a febbraio – spiega Maurizio Celani, responsabile della pista –. La pista si presenta già in ottime condizioni e devo ammettere che alcuni cavalieri hanno già girato su tempi interessanti. I lavori fatti sul terreno, col nuovo tessuto, hanno portato giovamenti alla pista e i cavalieri hanno ammesso di essersi trovati alla perfezione".

Matteo Porfiri