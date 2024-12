Sale la cassa integrazione. Soffre pure il calzaturiero

La situazione deldistretto calzaturiero del Piceno e del Fermano è sempre più caraterizzata da una gravissima situazione di crisi. Un quadro congiunturale che si sta riflettendo anche sui livelli occupazionali. Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha effettuato un’analisi evidenziandoil notevole incremento richiesto dalle aziende della cassa integrazione. Nel periodo gennaio settembre 2024, infatti, le richiesti di applicare la cassa integrazione è stata per 3.844.422 ore con un incremento pari a +111,5% rispetto ai nove mesi dello scorso anno. Nel territorio tra il Piceno e il fermano la richiesta di applicare la cassa integrazione secondo i dati forniti dall’Inps riguarda in maniera particolare il sistema moda ovvero sia le imprese del tessile abbigliamento e sia quelle calzaturiere. Sono soprattuto queste ultime a fare maggiore ricorso all’applicazione di questo ammortizzatore socialea causa soprattutto della flessione delle esportazioni registrata tra alcune piazze europee oltre alla Cina. Gli imprenditori calzaturieri, in testa quelli di Confindustria, già dallo scorso mese di luglio avevano denunciato la situazione di crisi evidenziando che avrebbe avuto il suo picco proprio nel periodo di fine anno. Una previsione che ora trova pienamente conferma dai dati. I calzaturieri e gli imprenditori del tessile abbigliamento hanno coinvolto nel confronto i rappresentanti istituzionali dai quali si aspettano degli adeguatori e concreti strumenti di sostegno.

"Il nostro obiettivo – hanno detto molti di loro – è quello di non tagliare i posti di lavoro perché confidiamo in una ripresa del settore. Quando l’andamento congiunturale muterà e torneranno gli ordinativi dovremo incrementare la produzione e per far questo avremo bisogno delle nostre maestranze".

Vittorio Bellagamba