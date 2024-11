Salta il funerale: sul corpo del 77enne di Pagliare serve l’autopsia

Stop improvviso alla sepoltura, la Procura dispone l’autopsia. E’ quanto accaduto ad un anziano di Pagliare del Tronto. L’uomo, di 77 anni, era rimasto vittima di un grave incidente stradale il 10 ottobre. L’anziano, a bordo della sua auto ero uscito fuori di strada, centrando un palo in cemento della pubblica illuminazione, l’auto era schizzata via finendo la sua corsa nella scarpata adiacente la strada, in Contrada Macigne, a Monteprandone. A seguito dell’incidente l’ uomo aveva riportato traumi molto gravi, tanto che la centrale operativa del 118 di Ascoli, nell’inviare sul posto l’ambulanza della Potes di San Benedetto, aveva chiesto l’intervento dell’eliambulanza, che però non era potuta alzarsi in volo a causa delle condizioni meteo avverse. Le condizioni dell’anziano sono andate via via aggravandosi fino al decesso di sabato sera. Dopo il nulla osta dei sanitari i parenti avevano cominciato ad organizzare i funerali, tutto era pronto: manifestini, messa e cimitero a Pagliare del Tronto. Ma tutto è stato bloccato, sulla salma è stata disposta l’autopsia.