Salta la cabina elettrica, Colli rimane al buio

Brucia un giunto della cabina elettrica della linea principale, in via Marche, nel centro storico di Colli capoluogo, e il paese resta al buio per ore. E’ successo intorno alle 3 di ieri, sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli operatori dell’Enel, che purtroppo non hanno potuto evitare i danni piuttosto estesi sulla linea e non riparabili, che hanno determinato l’interruzione del servizio elettrico per tutto il paese alto. Intorno alle 7 è stato fatto arrivare un generatore di corrente per poter ridare la luce e garantire tutti i servizi. Nella mattinata di ieri i lavori di ripristino sono proseguiti, pare comunque che non vi siano stati ulteriori disagi. A restare senza luce è stata tutta la parte alta: dalle strade alle relative utenze domestiche, nelle zone più vicine alla cabina dove si era verificato l’incendio. Adesso restano da fare le verifiche, si tratta di capire cosa è realmente successo, se si è trattato di un guasto o se qualcuno ha appiccato intenzionalmente il fuoco.

m.g.l.