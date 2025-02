Saltamartini: "Il personale va potenziato"

Il caso dell’aggressione subita da tre poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, per opera di trentenne ghanese, ha destato indignazione e preoccupazione ovunque. Fenomeni di violenza intollerabili per il vice presidente della Giunta regionale e assessore alla sicurezza pubblica delle Marche, Filippo Saltamartini. Sul grave episodio si sono espresse autorità civili e militari e in particolare i sindacati categoria che continuano a denunciare la mancanza di personale e la necessità di elevare il commissariato di San Benedetto a primo livello che, automaticamente, porterebbe al quasi raddoppio degli agenti, necessari per garantire una maggiore sicurezza ai residenti e ai turisti nei mesi estivi.

"Ho scritto una lettera al Ministero dell’Interno per chiedere il potenziamento del personale di polizia nei reparti più sguarniti di personale, specie per la polizia ferroviaria, per evitare il ripetersi di nuove aggressioni ai danni delle Forze dell’Ordine – scrive in una nota l’assessore Saltamartini – in riferimento all’episodio che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a San Benedetto. Condanno con fermezza questi episodi di violenza ai danni del personale delle forze dell’ordine che quotidianamente è impegnato a garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Esprimo la mia più totale vicinanza agli agenti di Polizia aggrediti e ribadisco il massimo impegno di questa Giunta nei confronti di tutte le forze dell’ordine affinché il personale sia messo in condizione di operare nella massima sicurezza".

Nella giornata di ieri il vice presidente Filippo Saltamartini ha fatto visita all’agente rimasta ferita alla quale ha espresso la sua ‘vicinanza e solidarietà’, oltre a quella dell’intera Giunta regionale, assicurandole anche l’impegno della struttura ospedaliera, un’eccellenza nel garantire a tutti i pazienti le migliori cure, grazie alle grandi competenze del direttore del reparto e dei suoi collaboratori, il professor Michele Riccio, autentica autorità sanitaria in materia.

Saltamartini si è anche confrontato con il segretario provinciale del Sap (Sindacato di polizia) sede di Ascoli Piceno, Massimiliano D’Eramo, per raccogliere le istanze provenienti dagli operatori del territorio. Il vice presidente della Giunta ha poi comunicato che il vice presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini ha inviato alla poliziotta un messaggio di vicinanza e solidarietà. "E’ nella nostra cultura della legalità – ha concluso Saltamartini – essere accanto ai poliziotti e al personale della sanità aggrediti da delinquenti".

Marcello Iezzi