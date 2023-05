Saltato il sistema fognario a Castorano sulla discesa di via San Silvestro

Maltempo, pioggia, grandine e fulmini si sono abbattuti sulla Vallata scaricando con forza la pioggia e provocando disagi e danni. Il violento acquazzone di venerdì sera, durato circa mezz’ora, ha determinato non pochi problemi. A Castorano è saltato il sistema fognario, sulla discesa di via San Silvestro (sotto l’hotel Casale). Un grande problema, perché si tratta dell’unica via percorribile e di comunicazione per Castorano. Il Comune è già a lavoro per trovare una soluzione, intanto il luogo è stato transennato e si raccomanda di prestare la massima prudenza durante il transito in questo tratto di strada.