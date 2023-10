Salto con l’asta. Vola alto. Sofia Cardinali

Vola Sofia Cardinali, conquista i suoi sogni un salto dopo l’altro. La quindicenne fermana è campionessa italiana nel salto con l’asta, categoria Cadette, il titolo è stato conquistato sabato scorso ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni a Caorle (Venezia). L’atleta allenata da Matteo Corrina, Giorgio Berdini, Barbara Donzelli ha stabilito anche il nuovo record marchigiano con la misura di 3 metri e 50 centimetri, superata al primo tentativo, il precedente primato regionale durava dal 2005. Una gara pulita ed elegante quella di Sofia, studentessa del liceo scientifico Onesti, grande talento sportivo. Grandissima la sua forza anche emotiva, come conferma il suo allenatore Corrina che parla di un salto composto ed elegante, una gara emozionante che ha lasciato a tutti gli occhi lucini. Già Sofia aveva in pugno il record marchigiano indoor, oggi arriva quello all’aperto.