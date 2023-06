’Salute in cammino’ a Monteprandone: doppio appuntamento

’Salute in cammino per la cultura’ è una delle novità di ’Estate 2023 – Monteprandone borgo a colori’. L’iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps, che ha già fatto tappa in altre città come Ascoli, San Benedetto ed Offida, specie nel periodo estivo, sarà realizzata anche a Monteprandone con due appuntamenti in programma martedì 20 giugno e martedì 18 luglio. Il programma della manifestazione prevede il raduno dei partecipanti nel piazzale monsignor Massi davanti al Santuario di San Giacomo della Marca alle 21. A seguire è prevista la visita alle ricchezze storiche, culturali ed architettoniche di Monteprandone compreso lo splendido borgo, i musei, la casa natale del patrono San Giacomo della Marca e le chiese cittadine. Si tratta dunque di un evento culturale gratuito con guida turistica aperto ad un massimo di 50 persone. Per partecipare al primo appuntamento del 20 giugno occorre prenotare entro il 19 giugno con un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione. La manifestazione è organizzata col sostegno dell’Amministrazione comunale di Monteprandone e la collaborazione di Qualis Lab – Analisi cliniche.