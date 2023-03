’Salute in cammino’ a Pagliare

Il progetto di ‘Cammino per la salute’, creato e portato avanti dal Gruppo Podistico di Pagliare con risultati eccezionali, ha festeggiato il suo primo anno di attività. In questo arco di tempo sono state 4000 le ore di cammino effettuate; dal 2 marzo 2022 al 28 febbraio 2023. Il progetto fortemente voluti dal presidente Ubaldo Sabbatini prosegue imperterrito la sua attività per 3 volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 21.30 e con qualsiasi condizione atmosferica. La presenza in ogni sera è sempre di 30-40 persone. Nell’occasione della festa di compleanno realizzata in due serate, 15 e 16 marzo, ci sono stati due momenti importanti: l’inaugurazione della staccionata realizzata dal Comune di Spinetoli appositamente per fare gli esercizi di riscaldamento e stretching, fondamentali per l’attività e la consegna degli attestati di partecipazione. Nel progetto, durante l’anno, ha partecipato anche l’Avis di Castignano. Per in formazioni è possibile chiamare il 328 1321674.