’Salute in cammino’ festeggia 10 anni: il progetto va avanti

Il progetto dell’Us Acli Marche ’Salute in cammino’, mirato alla prevenzione della salute di cittadini di ogni età, festeggerà nel 2023 il decimo anno di attività. L’iniziativa, di carattere gratuito, ha il sostegno dell’amministrazione comunale di Monteprandone e consiste in una camminata settimanale che si svolge il martedì alle 21 con partenza da Piazza dell’unità a Centobuchi. Fino ad ora il progetto ha coinvolto 495 persone residenti a Monteprandone, oltre a quelle che invece risiedono in comuni limitrofi e che partecipano agli appuntamenti settimanali. Anche i dati relativi all’anno 2022 sono stati positivi con 41 iniziative realizzate, più di 200 chilometri percorsi, 55 persone coinvolte e ben 492 presenze registrate. La camminata dura circa un’ora con un percorso di circa 5 chilometri. La direzione tecnica è affidata al professor Giovanni Assenti. L’iniziativa che si svolge a Centobuchi rientra in un progetto più ampio dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps, che intende favorire la socializzazione dei cittadini, ma soprattutto contrastare l’inattività fisica utilizzando il movimento come un vero e proprio farmaco, tra l’altro naturale ed assolutamente gratuito. Per informazioni 3442229927.