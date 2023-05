"Salute, l’importanza dell’attività"

‘L’Attività fisica adattata come promozione del benessere e mantenimento dell’autonomia nella cronicità’ è l’argomento sul quale il dottor Alfredo Fioroni, direttore della Medicina Fisica e Riabilitativa della Ast di Ascoli, ha relazionato tenutosi ieri pomeriggio alle 17.30 presso l‘Auditorium ‘Tebaldini’. "Il Piano sociosanitario regionale - commenta il dottor Roberto Grinta, commissario Ast – prevede che a livello territoriale dovranno essere potenziate quelle risorse territoriali idonee ad accogliere soggetti con disabilità al di fuori del contesto sanitario, al fine di favorire un allenamento motorio e cognitivo utile al mantenimento della salute e dell’integrazione sociale, ovvero realizzare corsi di attività fisica-motoria adattata (Afa) e l’iniziativa di oggi organizzata dall’Utes di San Benedetto è un primo passo in questa direzione". A fronte dei progressi e dei successi della medicina sulla mortalità da eventi acuti e traumatismi, le conseguenze esitali di questi e più in generale quelle delle malattie cronico–degenerative, costituiscono oggi in Italia un problema assai rilevante per il servizio sanitario nazionale. Esse spesso si associano ad importanti livelli di disabilità ed esclusione sociale e comportano un notevole dispendio di risorse sanitarie e sociali. "L’Afa non è riabilitazione – precisa il dottor Alfredo Fioroni – ma oggi i fisiatri sono in Italia gli attori, i catalizzatori che più le stanno dando impulso e crescita. I programmi Afa, infatti, consentono di migliorare l’appropriatezza e la sostenibilità del sistema".