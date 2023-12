Salute, sport, ambiente. In un convegno si parla di vita sana

Domani, alle ore 10, all’ospitale di Grottammare, paese alto, si terrà il convegno dal titolo: "Sasà, la formula della felicità" per parlare di salute, ambiente, sport e alimentazione. Questi gli argomenti in programma nell’incontro promosso e organizzato da Città di Grottammare e Ast-Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Rocchi, dell’assessore alla Sostenibilità ambientale, Alessandra Biocca e del consigliere delegato allo Sport Nicolino Giannetti, si susseguiranno vari interventi che affronteranno diversi aspetti afferenti la sfera del benessere. L’iniziativa è aperta a tutti. Il programma del convegno si aprirà con Elisa Mauro, agronoma, responsabile del servizio Ambiente del Comune, che interverrà su "Verde pubblico"; seguirà Americo Marconi con "Storie di piante e verde terapia". In ambito di salute, la dottoressa Diana Giobbi affronterà il tema degli "Interferenti endocrini", mentre le rappresentanti dell’AST dottoresse Maria Grazia Mercatili e Romina Fani parleranno, di "Promozione della salute e degli stili di vita corretti" e dell’"Importanza di fare screening". Sui benefici dello sport interverrà la ex pallavolista della Nazionale Chiara Di Iulio.