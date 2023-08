’Saluti di Grottammare’: pronte sei nuove cartoline

Pronte le sei nuove cartoline di ’Saluti di Grottammare’, la rassegna che da otto edizioni affida alla nona arte il compito di promuovere paesaggi e suggestioni della città, attraverso la realizzazione di cartoline postali illustrate da big del fumetto. Gli autori protagonisti di questa edizione sono: Adriano De Vincentiis, Alessandro Scacchia, Maicol & Mirco, Marco Leoni, Valeria Colonnella e la guest-star Ale Giorgini. "Un modo nuovo per usare una comunicazione antica – sostiene l’ideatore Michael Rocchetti, in arte Maicol & Mirco nella cartolina che ritrae il murales del Lungomare della Repubblica – Con questa edizione siamo giunti, negli anni, a ben 54 vedute della città, immortalate da autori che hanno scelto Grottammare come casa o semplicemente se ne sono innamorati, capitandoci per caso". Negli anni, infatti, Saluti da Grottammare ha avuto l’onore di ricevere contributi di autori come Carmine Di Giandomenico, Paolo Bacilieri, Giorgio Cavezzano, Angelo Maria Ricci, Lise e Talami, Fabio Tonetto. Le cartoline saranno in distribuzione gratuita nei punti di informazione e in alcune attività.