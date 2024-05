Salvaguardia edifici storici, nel piano 200 nuovi immobili

Ville liberty, manufatti risalenti ad un periodo che va dal 1700 alla prima metà del ‘900: è questo il cuore del piano di salvaguardia previsto per il patrimonio edilizio storico di San Benedetto, che gli uffici stanno aggiornando con l’inserimento, nell’ultimo periodo, di circa 200 volumi presenti sul territorio rivierasco. L’operazione, portata avanti dall’area urbanistica, mira ad individuare gli immobili nel centro sambenedettese, al Paese Alto e a Porto d’Ascoli, da proteggere: su questi, una volta ratificato il piano, non si potranno effettuare determinate operazioni, come la demolizione e in alcuni casi anche l’aumento di volumetrie, oppure la modifica delle caratteristiche per le quali tali edifici sono ascritti nel piano stesso. Il percorso da seguire è ancora lungo, ma i tecnici di Viale De Gasperi sono al lavoro per portare a termine l’operazione nel più breve tempo possibile. Occorrerà, per la compilazione della lista, confrontarsi con la Soprintendenza e la Provincia, dopodiché si passerà all’approvazione definitiva del documento d’indirizzo. Lungi dall’essere meta turistica per motivi storici e artistici, San Benedetto può comunque vantare un patrimonio di indiscusso interesse, e sono in molti, non solo nell’amministrazione, a chiedere che questo venga salvaguardato adeguatamente, in modo tale che il comune rivierasco possa mantenere una propria identità in riferimento a determinate aree e costruzioni. Il dibattito sui regolamenti edilizi e sulla cura del patrimonio è riemerso nel consiglio comunale, e in particolare nella seduta di question time di fine marzo, anche se per un altro – ed affine – filone. In quella sede, infatti, Paolo Canducci pose l’attenzione sul piano di recupero A3, riferito al perimetro delimitato da via Turati, via Damiano Chiesa, via Mare e dalla Statale 16. Una zona storica di Porto d’Ascoli in cui, faceva notare il consigliere di minoranza, erano stati realizzati diversi interventi edilizi, che avevano anche trasformato villette in condomini. In alcuni casi, però, era stata riscontrata l’assenza di aree da destinare a verde e parcheggi pubblici. Per tutta risposta, l’amministrazione aveva spiegato che, decorsi 10 anni, i piani particolareggiati di recupero diventano inefficaci per la parte in cui non abbia avuto attuazione la componente pubblica, mentre rimane l’obbligo, a tempo indeterminato, di osservare le prescrizioni riferite alla costruzione di nuovi edifici privati. Sempre la zonizzazione della città è stata tirata in ballo per la stesura del nuovo regolamento dehors: parte della maggioranza, infatti, vorrebbe chiedere alla Soprintendenza di rivederla in modo da rimodulare le limitazioni, previste per il centro, sull’occupazione di suolo pubblico. Il confronto fra l’ente interprovinciale e il vertice comunale avverrà nei prossimi giorni.

Giuseppe Di Marco