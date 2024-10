Salvarsi da sole. Corsi di difesa personale, è boom di iscrizioni:: "Ci sono anche 75enni"

La violenza di genere è sempre più presente, limitante e oppressiva. Tornare a casa la notte, camminare in luoghi non ‘sicuri’, fermarsi nel posto sbagliato. La paura c’è e si fa sentire. E mentre l’incubo continua, le donne hanno detto ‘basta’. Crescono sempre di più i corsi di autodifesa nel Piceno, lezioni che hanno lo scopo di infondere nelle partecipanti un po’ di sicurezza in più, un po’ di coraggio in più per affrontare i pericoli che questa società dissemina per le strade. "Sono ancora aperte – rassicura Giulio Lucidi dall’ U.s. Acli Marche – le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che si sta svolgendo nella palestra dell’Ic Falcone e Borsellino in via Ciabattoni a Offida".

Lucidi, di cosa si tratta?

"L’iniziativa, curata dall’istruttore Emanuele Conti e dallo staff di Ares 2.0 Evolution, andrà avanti fino al 30 ottobre, ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30, è realizzata da Acli, Comune di Offida, e Banca del Piceno. (info 344.2229927). In aggiunta è partita anche l’iniziativa è promossa da Accademia ascolana judo, affiliata alle Acli, con il contributo della Fondazione Carisap. In questo caso le lezioni si svolgeranno al palazzetto dello sport Galosi di Monterocco. L’istruttore è Mauro Martini (info 371.1715188)".

Non è la prima volta che la vostra attenzione è rivolta al mondo femminile, giusto?

"Dal 2017 ad oggi la rete dell’Unione ha organizzato ben 35 corsi gratuiti di autodifesa per donne nelle diverse province di Ascoli, Fermo e Pesaro. In totale finora abbiamo registrato 825 iscrizioni con 317 ore di lezione erogate. Ciò che è particolare è che non partecipano non solo ragazze ma anche donne adulte, abbiamo iscritte fino ai 75 anni a San Benedetto".

Progetti futuri?

"Da metà ottobre a novembre, come iniziativa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza confronti delle donne, faremo un altro corso gratuito a San Benedetto organizzato insieme alla Commissione per le pari opportunità della Regione e con il Comune. Poi a novembre ci saranno sei ore ad Ascoli: in questo caso parliamo di un evento che coinvolgerà sia chi ha già partecipato ai corsi, che potrà fare una specie di aggiornamento, sia persone nuove che vogliono iscriversi ai corsi".

Ottavia Firmani