Salvata, torna al Mazzoni di Ascoli: “Ero praticamente morta, grazie a tutti i sanitari”

Ascoli Piceno, 22 aprile 2023 – Ieri è tornata all’ospedale ‘Mazzoni’ per ringraziare chi le ha salvato la vita. Lei è Luigina Perozzi, 74enne originaria di Montalto ma lecchese di adozione, che il 7 agosto scorso ha rischiato di morire annegata in una piscina privata di Montedinove dove si trovava in villeggiatura.

Soccorsa e trasportata con l’elicottero al ‘Torrette’ di Ancona, la donna, in coma farmacologico, è stata poi trasferita nell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del nosocomio ascolano diretta da Ida Di Giacinto. Curata la polmonite seguita all’ingerimento di acqua, con i parametri ormai sotto controllo, Luigina Perozzi è uscita dal coma farmacologico. Il 25 agosto è stata poi trasferita a Lecco con l’ambulanza. Ma ieri è voluta tornare ad Ascoli, al ‘Mazzoni’, dove ha incontrato, e ringraziato, la dottoressa Di Giacinto.

«Oggi (ieri ndr ) – dice Luigina Perozzi – sono tornata all’ospedale Mazzoni di Ascoli per ringraziare i sanitari che hanno salvato la mia vita. Per me è stato importantissimo questo incontro, ero emozionatissima in quanto finalmente stavo per conoscere chi ha contribuito al mio ritorno alla vita: la dottoressa Di Giacinto e tutto il suo staff del reparto di rianimazione. Il 7 agosto scorso sono annegata nella piscina di Montedinove, il magnifico paese sulle colline picene dove tutti gli anni ritorno. Mi è stato detto che praticamente ero morta, ma non era il mio momento. Mi ha rianimato una turista inglese, Sharon, e poi con l’elicottero mi hanno portata al Torrette di Ancona e da lì, per mia fortuna, al Mazzoni, dove sono stata curata con amorevolezza e attenzione. Così mi hanno detto mio marito Franco e mio figlio Gianluca che tutti i giorni venivano informati dalla dottoressa Di Giacinto sull’evolversi del mio quadro clinico. Io non ricordo nulla di quelle due settimane trascorse in coma farmacologico, ricordo solo il viaggio. Anche i medici di Lecco non riuscivano a capire come possa essere sopravvissuta: mi hanno detto che sono riusciti a riprendermi con l’ultimo ciuffo di capelli. Devo ringraziare tanta gente per l’aiuto che mi è stato dato, a partire dal sindaco di Montedinove, Antonio Del Duca".

Quindi, la donna conclude elogiando le Marche e il suo sistema sanitario, nel caso specifico uno dei due reparti di rianimazione dell’Ast di Ascoli temporaneamente diretta dal commissario Roberto Grinta. "Una cosa vorrei sottolinearla – dice la 74enne –: è giusto che la gente vigili sul funzionamento della sanità, ma è anche giusto che si riconosca il merito di una eccellenza come quella del Mazzoni. Sono orgogliosa di essere nata nelle Marche e per me è un vanto quando la gente di Lecco mi chiede notizie su quello che è capitato. Grazie ancora, sarete sempre nel mio cuore".