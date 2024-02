Salvataggio in mare, il nodo spiagge libere

Come verrà organizzato il salvataggio in mare durante la prossima stagione turistica? Il servizio potrà essere interrotto in determinate circostanze? Nelle spiagge libere verrà garantito? Domande, queste, che emergono dall’incontro tenutosi due giorni fa in Capitaneria di Porto fra associazioni di categoria, l’Autorità Portuale e le amministrazioni comunali della riviera. Gli attori coinvolti hanno deciso di muoversi in tempo per dettare norme condivise in vista della stagione balneare, e soprattutto per non ripetere quanto avvenuto l’estate scorsa. Si ricorderà, infatti, che nel 2023 la stagione venne estesa fino al 1° ottobre, e dato che il salvataggio non venne assicurato fino alla fine da tutti gli chalet, alcuni di loro vennero multati. Una piega degli eventi che di certo non ha fatto bene al comparto accoglienza di San Benedetto, né ai già complicati rapporti fra imprenditori, autorità e rappresentanti delle istituzioni. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, la comandante Alessandra Di Maglio, Sandro Assenti e Antonia Fanesi per Confesercenti, Maria Angellotti e Enrica Ciabattoni per Confcommercio, Giuseppe Ricci per l’Itb nonché referenti tecnici e politici dei Comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. "La nuova stagione partirà fra un paio di mesi - afferma Assenti, presidente regionale di Confesercenti - quindi è necessario muoversi in tempo, anche perché l’ordinanza che detta le disposizioni per la stagione 2024 verrà emanata entro febbraio".

"Noi concessionari ora dovremo formulare delle proposte per assicurare il servizio nel rispetto delle esigenze degli chalet. Avanzeremo un’ipotesi in merito agli orari e alla distanza che deve intercorrere fra una torretta e l’altra. Il tutto poi confluirà in un altro tavolo, questa volta regionale, che detterà le norme cui dovremo sottostare. Voglio sottolineare che abbiamo riscontrato grande disponibilità al dialogo da parte della comandante Di Maglio, e personalmente ho già coinvolto l’assessore regionale Andrea Antonini affinché si adoperi per accelerare le tempistiche del tavolo". A breve quindi ci sarà un nuovo incontro per l’illustrazione delle proposte. Il servizio di salvataggio, a determinate condizioni di sicurezza, potrebbe non essere obbligatorio. Ad esempio, quando sul litorale si pratica solo l’elioterapia: in quel caso sdraio e ombrelloni sono presenti in spiaggia, ma si potrebbe ipotizzare di interrompere il servizio di salvataggio a patto che ciò venga opportunamente reso noto con appositi cartelloni. C’è poi la questione delle spiagge libere: a tal proposito, potrebbe emergere la richiesta di assicurare il salvataggio anche nei tratti di arenile che non ricadono in alcuna concessione. Chiaramente, in quel caso, sarebbe il comune competente a doversi fare carico del servizio.

Giuseppe Di Marco