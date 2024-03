Salvataggio in mare, l’intesa: da giugno fino a inizio settembre

Il salvataggio in mare assicurato da giugno a inizio settembre ogni giorno dalle 10 alle 18. È questo lo schema che emerge dall’incontro di due giorni fa tenutosi in regione, in presenza dell’assessore regionale Andrea Antonini, dei rappresentanti dell’Autorità portuale dell’Adriatico Centrale, del presidente regionale di Confesercenti Sandro Assenti e del presidente Itb Giuseppe Ricci. La quadra individuata ad Ancona, quindi, risulterebbe favorevole ai balneari, che avevano chiesto misure certe sulla questione del servizio di salvataggio. A farsi garante del dialogo fra le parti è stato Antonini, che ha fortemente voluto l’incontro per fare in modo che la situazione verificatasi a San Benedetto nel 2023 non si ripetesse più. Si ricorderà, infatti, che l’anno scorso alcuni chalet vennero multati per non aver garantito la presenza di bagnini durante il prolungamento della stagione, che andò avanti fino ad inizio ottobre. La categoria, quindi, ha voluto dirimere la questione con largo anticipo, ribadendo una linea per cui la Capitaneria di porto sarebbe competente nella sicurezza durante la stagione, mentre sarebbe la regione a dover decidere il periodo della stessa. Un’impostazione, questa, che è stata confermata in sede regionale, dove è stato definito, in linea di massima, l’impegno dei balneari. Questi dovrebbero garantire il salvataggio in un orario minimo che va dalle 10 alle 18 durante la sola stagione balneare, che partirebbe nei primi di giugno per terminare nel primo weekend di settembre. Al di fuori della stagione balneare – ad esempio, ad aprile e maggio – gli chalet non sarebbero tenuti a garantire il servizio, e dovranno però avvisare i visitatori dell’assenza dei bagnini, apponendo opportuni cartelli e issando bandiera rossa. Il punto è che, all’interno del periodo turistico che non include la stagione balneare, negli chalet sarà consentita attività di elioterapia: in questo frame temporale, quindi, decadrebbe l’obbligo di monitorare la costa tramite assunzione di personale.

L’epilogo ha trovato il favore delle associazioni di categoria, preoccupate per le incertezze provocate, l’anno scorso, da un gap comunicativo fra istituzioni e imprenditori. A breve, quindi, verrà emanata l’ordinanza di inizio stagione, anche se il comune di San Benedetto ha già consentito ai bar e ai ristoranti presenti sul lungomare di avviare le proprie attività, a partire dallo scorso weekend. Il clima, in riviera, resta comunque teso per l’assenza di garanzie sul futuro delle concessioni.

Giuseppe Di Marco