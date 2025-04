Salvate dopo il sisma. Tornano alla diocesi sette opere restaurate

Tornano alla Diocesi di Ascoli sette preziose opere d’arte, restaurate dal Laboratorio di Restauro della Mole Vanvitelliana, gestito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Ascoli-Fermo-Macerata con l’Icr di Roma. Il rientro avviene dopo un attento intervento conservativo, che ha interessato un tabernacolo in legno policromo e sei opere lignee tra busti reliquiari e croci astili, provenienti da chiese delle aree colpite dal sisma del 2016. Le opere restituite sono: un tabernacolo da Tufo (Arquata del Tronto), tre busti reliquiari (San Vito, San Germano, San Faustino) dall’Episcopio di Ascoli, e tre croci astili da Porchiano, Pescara del Tronto e Monsampietro di Venarotta. Il Laboratorio, voluto dal Ministero della Cultura, opera tutto l’anno e ospita oltre 1500 opere danneggiate dal sisma, offrendo una risposta stabile e continuativa al recupero del patrimonio. L’operatività del laboratorio della Mole, dove è impegnato un pool di esperti restauratori appositamente contrattualizzati dal Ministero, ha determinato un importante cambio di passo rispetto ai precedenti interventi basati su affidamenti esterni, attuabili a singhiozzo in base ai fondi disponibili, in quanto la struttura permanente di Ancona opera tutto l’anno solo ed esclusivamente per le opere recuperate dal sisma dando priorità a quelle che rientreranno a breve nei luoghi di provenienza. "La restituzione di queste opere non è solo culturale, ma profondamente identitaria – sottolinea il Soprintendente Giovanni Issini –. Sono simboli di memoria collettiva, recuperati anche grazie al lavoro dei Carabinieri TPC e alla collaborazione con sindaci, curie e la struttura commissariale". Il valore simbolico di queste restituzioni è forte. "Le comunità colpite – afferma don Elio Nevigari della Diocesi di Ascoli – cercano di ritrovare coesione. Le feste patronali diventano occasioni di rinascita". Le opere saranno protagoniste di due importanti celebrazioni: a Pescara del Tronto, la Croce astile sarà esposta per la festa della Santissima Croce; a Monsampietro di Venarotta, un’altra Croce astile sarà portata in processione per Sant’Attanasio.

P. Erc.