"Salvate via delle Stelle". Lettera alla Soprintendenza

Rrete li mierghe, una zona caratteristica della città da salvaguardare. A scrivere una lettera aperta alla Sprintendenza è stato Guido Biondi, consigliere della sezione ascolana di Italia Nostra dal 1983 al 2015. Nel quesito avanzato sono vari i dubbi esternati in relazione all’utilizzo del cemento nel posizionamento della pavimentazione che andrà a contraddistinguere l’opera di restlying dell’antico percorso. "Sulla scorta di quanto emerso nel corso del sopralluogo cui sono stato gentilmente invitato a partecipare, mi sento in dovere di formulare le seguenti considerazioni – si legge tra le righe –. Per ciò che concerne via delle Stelle (Rrete li Mierghie) in linea generale si prende favorevolmente atto che per la pavimentazione si riutilizzeranno le stesse pietre già in loco, i ciottoli dove erano i ciottoli e le selci squadrate (quadrettoni) dove quest’ultime si trovavano. Per il resto permangono forti perplessità. La tecnica di apposizione delle pietre, con una miscela di cemento e sabbia, che andrebbe a colmare del tutto le fughe tra le pietre, appare totalmente incongrua e rischia di omologare questa strada particolare a tante altre anonime vie del centro storico cancellandone la sua specificità. Via delle Stelle è una strada pedonale dove la tecnica dell’apposizione delle pietre su un sottofondo pressato di terra e sabbia (a secco) ha retto egregiamente e regge ancora da circa sessant’anni. Quindi nel respingere la modalità dell’apposamento delle pietre con miscela di sabbia e cemento, si auspica fortemente che tale operazione si attui con la tradizionale tecnica dell’apposizione a secco. No al cemento".

Nello sviluppo del nuovo fondo che segnerà la rinascita della via si chiede inoltre il rispetto della vecchia struttura del ciottolato. "Altro aspetto importante è il mantenimento del disegno della pavimentazione senza inventarsi nulla di nuovo – prosegue –, ovvero una semplice riga centrale divisoria dove sono i ciottoli (nel tratto iniziale e finale della via) ed un filare centrale di quadrettoni dove sono i selci riquadrati. È stata fatta al riguardo una preventiva ricognizione fotografica? Quanto ai muretti, che urgono palesemente di riparazione, occorre la sostituzione delle copertine laddove sono state rifatte in cemento, per lo più sbrecciato, con copertine di travertino come erano in origine. Il problema posto della reperibilità del materiale a tal fine è francamente ingiustificato. Ascoli è la città del travertino, ci sono cave di travertino ancora in piena operatività nei dintorni presso le quali si riforniscono anche i cinesi, per cui il problema delle possibilità di reperire tale materiale è fuori discussione. Si confida sul fatto che verrà preservata dall’intervento la salitina, con il caratteristico disegno a scalini".

Massimiliano Mariotti