Salvati in ospedale. Intossicati in quattro dopo aver mangiato funghi raccolti da loro

Quattro persone hanno rischiato seriamente la vita nei giorni scorsi dopo aver consumato funghi raccolti da uno di loro durante un pranzo tra amici in un’abitazione privata. I pazienti si sono presentati al Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli con sintomi gravi: vomito incoercibile e dissenteria. La tempestività dell’intervento dei medici e la coordinazione tra i diversi servizi dell’Azienda sanitaria territoriale hanno permesso di gestire la situazione in modo efficace e sicuro. Dopo un primo accertamento delle condizioni cliniche, i medici hanno rilevato una significativa disidratazione e, contattato il Centro antiveleni di Roma, hanno avviato immediatamente la terapia specifica, basata sull’infusione endovenosa di acetilcisteina e sull’impiego di carbone attivo somministrato tramite sondino nasogastrico. La necessità di grandi quantità di farmaco ha portato alla mobilitazione delle scorte presenti sia nel Pronto soccorso di Ascoli sia nell’unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale di San Benedetto, garantendo una terapia efficace per tutti e quattro i pazienti. "La diagnosi iniziale, basata sul racconto di uno dei pazienti, esperto di funghi, indicava il sospetto di Amanita falloide o Amanita virosa – racconta Emanuele Aurelio, dirigente medico di turno –. Con il supporto del Centro antiveleni, abbiamo iniziato la somministrazione graduale di altissime dosi di acetilcisteina. Solo successivamente, grazie alle informazioni più dettagliate sul tipo di fungo consumato, si è risaliti a una specie non velenosa ma altamente tossica".

Fortunatamente, tutti i pazienti sono stati dimessi in buone condizioni. L’Azienda Sanitaria territoriale di Ascoli rinnova l’invito alla prudenza nella raccolta e nel consumo di funghi: "La maggior parte delle intossicazioni deriva da raccolte effettuate in luoghi non idonei o da errori nella preparazione, anche di specie commestibili – spiega il direttore generale Antonello Maraldo –. È fondamentale far analizzare i funghi da un micologo del Dipartimento di prevenzione, servizio gratuito su appuntamento". Questo episodio – sottolinea l’Ast di Ascoli – evidenzia l’importanza di una rete di servizi coordinata, dalla gestione clinica immediata alla logistica farmaceutica, passando per il supporto specialistico dei micologi. Prevenzione e tempestività sono fondamentali in casi di intossicazione da funghi.

Peppe Ercoli