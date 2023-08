Salvato in mare da amico e sommozzatori

Più che un tentato suicidio sembrava un set cinematografico nel porto di San Benedetto, con tanto di subacquei nascosti sul fondo del mare, pronti ad intervenire. Non una sceneggiata ma un evento vero con protagonista un 51enne, A. A. originario di Loreto, residente sulla Riviera, che verso le 11 di ieri si è posto sulla punta del porto, sotto il fanale verde, con attorno una serie di piccole taniche piene di benzina con l’intento di darsi fuoco o di gettarsi in mare. Sembra per questione d’amore, dopo che era stato lasciato il giorno prima dalla fidanzata. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i militari della capitaneria di porto, con la comandante, capitano di fregata Alessandra Di Maglio, a coordinare l’intervento e con la speranza di convincere l’uomo a desistere dal suo progetto, ma senza alcun risultato. A ogni tentativo di avvicinamento, l’uomo scendeva di qualche scoglio verso il mare e si inondava di benzina parte del corpo. Diversi tentativi sono stati fatti anche dal personale della Potes 118, con il medico di turno, ma anche in questo caso senza riuscire nell’intento. A quel punto sono entrate azione anche le motovedette, pronte ad intervenire in caso di necessità e contemporaneamente sono stati fatti in scendere in mare, senza dare nell’occhio, due subacquei del Primo Nucleo Sommozzatori della guardia costiera che, rimanendo sempre nascosti sul fondo del mare o dietro gli scogli, sono rimasti in ’agguato’ fino al momento in cui il loro intervento è stato determinante.

A cercare di convincere l’uomo sono arrivate anche alcune amiche, fra cui l’ex fidanzata e in seguito anche un conoscente che ha cercato di avvicinarlo, convinto di poterlo convincere a desistere dall’intento suicido, ma anche in questo caso non c’è stato nulla da fare. Un’azione che, a ogni modo, è servita a porre fine alla vicenda che si è protratta per circa tre ore. Quando l’amico si è avvicinato troppo l’aspirante suicida si è versato addosso altro carburante, cercando di darsi fuoco. In quel preciso istante, però, l’ha spinto in mare da dove sono spuntati i sommozzatori che l’hanno recuperato e portato in salvo.

L’uomo è stato poi tranquillizzato e messo a bordo dell’ambulanza per opera dei sanitari del 118 che l’hanno trasportato al Pronto soccorso. Il trasferimento è avvenuto sotto la scorta di una pattuglia dei carabinieri per salvaguardare l’incolumità dell’uomo e del personale sanitario.

Marcello Iezzi